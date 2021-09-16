РИАМО - 16 сен. За минувшие сутки в Москве от Covid-19 вылечились еще 1 469 человек, с начала пандемии выздоровели 1 469 620 пациентов, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки в городе выявили 2 479 новых случаев заражения. При этом госпитализированы 647 человек, а на ИВЛ находятся 258 пациентов.

Еще скончались 45 пациентов, у каждого был подтвержден Covid-19.

В столице от коронавирусной инфекции первым компонентом привились 5 млн горожан. Это почти 50% от общего числа трудоспособного населения.

С начала пандемии коронавируса в Москве выявили 1 594 121 случай заражения. За это же время умерло 28 205 человек.

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