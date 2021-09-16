Московская областная дума VI созыва вела свою деятельность с сентября 2016 года по сентябрь 2021 года. О самых важных изменениях в законодательстве и жизни региона за этот период читайте в материале РИАМО.

Краткие итоги

Фото, пресс-центр Мособлдумы

За пять лет региональные депутаты приняли порядка 1400 законов, что почти на 30% больше, чем за прошлый созыв. Об этом сообщается в презентации, доступной на сайте Мособлдумы. В Государственную думу России было направлено 24 законодательные инициативы, восемь из которых уже стали законами. Впервые в работе регионального законодательного органа появилась практика направлять обращения президенту, премьер-министру и федеральным органам исполнительной власти: подобных обращений в этом созыве было девять.

За пятилетний период прошло около 2000 мероприятий. В 2020 году доходность регионального бюджета по сравнению с 2016 годом выросла с 424 миллиардов рублей до 629 миллиардов рублей. Увеличилось количество обращений жителей, поступивших в электронном виде, также на 20% возросло и количество личных встреч депутатов с жителями области в стенах думы: в V созыве на прием пришло около 250 человек, в VI — 320. Тематика проблем не изменилась: людей волнуют вопросы экономического и социального блоков, гражданского права и безопасности, правосудия.

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Открытая власть

пресс-центр Мосолбдумы

С 2016 по 2021 год прошла административная реформа, по итогам которой количество муниципальных образований в составе региона сократилось с 326 до 60 (все в статусе городских округов). Произошло финансовое оздоровление территорий, повышение эффективности расходования бюджетных средств. Возросла инвестиционная привлекательность муниципалитетов, появилась возможность разработать единые инвестиционные программы для их экономического развития, созданы дополнительные рабочие места. Упростилось решение проблем в сфере ЖКХ, выровнялись тарифы на тепло- и водоснабжение, водоотведение, городской транспорт. Более чем на 10 тысяч человек уменьшилась численность сотрудников органов местного самоуправления — это позволило ежегодно экономить 3,5 миллиарда рублей бюджетных средств. Мособлдума также оптимизировала свою работу, что привело к экономии 40 миллионов рублей бюджетных средств.

Пандемия внесла коррективы в работу регионального парламента. Мероприятия и заседания перешли в онлайн-режим. Их трансляции проходили не только на официальном сайте, но и на YouTube-канале. Почти в три раза по сравнению с 2019 годом увеличилось количество приемов граждан, поскольку они велись онлайн по самым разным каналам — социальным сетям, Zoom, телефону.

В 2018 году в бюджете Подмосковья появилась отдельная программа — «Цифровая экономика». Регион является одним из лидеров по внедрению цифровизации в различные сферы жизни общества. Цифровые услуги и работа с обращениями — ключевые задачи. В офисах МФЦ и их территориальных подразделениях на сегодняшний день оказывается 470 госуслуг, 205 из них — в электронном виде.

Инициативное бюджетирование — еще одно новшество, появившееся в 2020 году. В его рамках проходило софинансирование на конкурсной основе проектов по благоустройству парков, прудов, ремонту школьных музеев, созданию экотроп. В бюджете прошлого года на эти цели было предусмотрено 500 миллионов рублей, а в 2021 — уже 712 миллионов рублей. На конкурс в этом году поступило 655 заявок, а 620 проектов будут реализованы.

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Адресность — главное в соцподдержке

2,5 миллиона жителей Московской области получают социальную поддержку от государства. Среди них пенсионеры, ветераны ВОВ, инвалиды, многодетные семьи. За пять лет Мособлдума ввела сразу несколько новых видов поддержки населения и пересмотрела старые.

Дума установила ежемесячную денежную компенсацию расходов на капитальный ремонт и вывоз мусора для различных категорий пенсионеров. Принят закон, по которому региональные льготы, предусмотренные для пенсионеров, распространяются на лиц предпенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет). 80 тысяч жителей региона, чей возраст 80 лет и старше, получили подарочные наборы юбиляра. 216 тысяч неработающих одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и старше, ежемесячно получают денежную выплату в размере 1000 рублей.

Более 3000 подмосковных семей, воспитывающие детей-инвалидов, которые обучаются в образовательных организациях, ежегодно получают выплату на их питание и одежду в размере 13 тысяч рублей. Этой льготой пользуются семьи, имеющие среднедушевой доход ниже полуторакратной величины регионального прожиточного минимума. Более 8000 многодетных семей получают ежегодную выплату до 3000 рублей — это компенсация стоимости школьной формы. В два раза увеличено единовременное пособие при рождении первого, второго, третьего ребенка и последующих детей, а также на каждого ребенка при рождении двух детей, на семью при рождении трех и более детей. Увеличен размер пособия на ребенка в возрасте от полутора до трех лет и детей от трех до семи лет.

В Подмосковье родители получают подарочные наборы для новорожденных или денежную компенсацию в размере около 13 тысяч рублей. Предоставляется ежемесячная выплата на питание беременным, кормящим женщинам и детям до трех лет

Из регионального бюджета ежегодно выделяются значительные средства на увеличение зарплат педагогам, медикам, работникам сферы культуры и различные компенсационные выплаты. Таким образом, зарплаты у работников культуры с 2016 года увеличились в среднем на 20%, у врачей — на 33%, у младшего медперсонала — на 22%.

В 2016-2020 годах за счет средств бюджета Московской области построено 112 школ (более 66 тысяч мест), 137 детсадов (более 23 тысяч мест). 39 объектов (новых школ или пристроек к существующим) введут в эксплуатацию в этом году — после этого количество мест в средних учебных учреждениях региона увеличится на 28,7 тысячи.

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Экология как один из приоритетов

В последние годы особенно остро зазвучали вопросы экологии. Регион столкнулся с целым комплексом проблем, которые потребовали срочных решений, в том числе и на законодательном уровне. Для этого в 2016 году в региональном парламенте создали комитет по вопросам экологии и природопользования. Его члены инициировали и приняли участие в более чем 450 мероприятиях, в том числе встречах с жителями по решению вопросов эксплуатации, закрытия и рекультивации полигонов ТКО.

На сегодняшний день работы по рекультивации завершены на десяти полигонах. Продолжаются работы на полигонах «Слизнево», «Царево», «Вальцово», «Часцы», «Парфеново, «Каурцево», «Съяново». В 2022-2023 годах эти работы запланированы на площадках утилизации ТКО «Талдомский», «Левобережный», Сафоново», «Протвино», «Ядрово», «Лесная», «Павловское», а также свалок ТКО «Заволенье», свалок вблизи деревень Пуршево и Поварово, полигонов «Каргашино», «Сабурово», «Малая Дубна», «Непейно», а также свалок «Ошенево», «Семенково» и «Жерновка».

С 2018 года система раздельного сбора мусора внедрена на всей территории Московской области. Принята схема обращения с отходами. В ней определено расположение полигонов, мусоросжигательных заводов, сортировочных центров.

В декабре 2020 года были законодательно закреплены новые правила обращения со строительным мусором: введены единые нормы и требования для всех стадий работы с ним, появилась система его учета и контроля. В конце мая этого года были внесены изменения в законодательство, согласно которым штрафы за незаконный сброс строительного мусора составляет от 3000 до 300 тысяч рублей.

За пять лет реализовано 12 проектов по экологической реабилитации водных объектов. В текущем году планируется очистить 22 пруда и озера.

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Жилье и комфортная городская среда

В региональный закон «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области» несколько раз вносились значимые изменения. Мособлдума восстановила права более 50 тысяч граждан — участников долевого строительства. Еще около 21 тысячи человек получат ключи от своих квартир до конца 2021 года.

Сейчас в Московской области расселение из ветхого и аварийного жилья проходит в рамках программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2021 годы» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы». За период с 2016 по 2020 год расселили более 3 тысяч домов, в которых проживало больше 8 тысяч жителей области. Все еще нуждаются в переселении в более комфортное жилье порядка 1,3 миллиона человек. Но их дома не попадают под требования, указанные в программах, поэтому было принято решение запустить комплексную программу реновации с привлечением инвесторов. Пилотный проект, в котором будут участвовать Пушкино, Королев, Одинцово, Балашиха и Красногорск, начнется в третьем квартале 2021 года.

Благодаря деятельности Мособлдумы ежегодно в области проводят работы по благоустройству около 600 дворов. В этом году в Подмосковье планируют привести в порядок порядка 60 зон отдыха и 40 общественных пространств.

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Развитие экономики и рост доходности бюджета

В Московской области создана законодательная база, которая помогает привлекать новый бизнес, создавать рабочие места и обеспечивать наполняемость регионального бюджета. За пять лет был принят 51 закон в сфере предпринимательства и инвестполитики. Внесены изменения в закон по предоставлению земли без торгов предприятиям, планирующим масштабные инвестпроекты, который способствовал не только развитию промышленного производства, но и дал толчок развитию сельского хозяйства: сотни предприятий смогли расширить молочное животноводство, овощеводство, сырное производство, выращивание кормовых культур.

Чтобы работающие жители активнее «выходили из тени» и регистрировались как самозанятые, их освободили от бюрократических проволочек, предоставили им необременительные ставки в течение десяти лет, а в первый год эксперимента — максимальную толерантность к нарушителям. В результате количество самозанятых в регионе увеличилось с начала 2021 года почти на 100 тысяч человек. Около 700 миллионов рублей налогов заплатила эта категория работников в Подмосковье. За пять лет в регионе реализовано около 2,7 тысячи инвестпроектов, создано около 245 тысяч новых рабочих мест.

В муниципалитетах работали исполнительные группы по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости и вводу в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий. В итоге за пять лет прошли регистрацию около 500 тысяч объектов, введено в оборот около 300 тысяч гектаров земли.

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Транспорт: безопасный и доступный

Для повышения безопасности пассажирских перевозок соответствующим региональным законом установлен предельный возраст для автобусов: пять лет для малого класса, семь лет — для среднего и большого.

Перевозчиков обязали предоставить пассажирам возможность безналичной оплаты проезда, в том числе с использованием единой транспортной и банковской карт. За несоблюдение этого требования введена ответственность.