РИАМО - 16 сен. За минувшие сутки в столице выявили 2479 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии число инфицированных составило 1 594 121, сообщает московский оперштаб.

В городе продолжается вакцинация от коронавируса. Сделать прививки от инфекции можно в городских поликлиниках. Для этого нужны паспорт и полис ОМС.

Врачи напоминают, что вакцинация является единственным способом победить пандемию.

За сутки в России выявлено 19 594 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки умерли 794 пациента с подтвержденным коронавирусом, инфекцию победили 17 326 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 214 520 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 195 835 летальных исходов, выздоровели 6 452 398 человек.

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