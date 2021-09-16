РИАМО - 16 сен. Кабмин определился со списком спортуслуг, за оплату которых с 2022 год можно будет вернуть налоговый вычет. В него вошли физкультурно-оздоровительные услуги, разработка тренировочных планов и программ занятий, сообщает Газета.ru.

Также вернуть часть средств можно будет за оплату услуг по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях.

Например, под эти параметры подпадает покупка абонемента в фитнес-центр или бассейн.

Максимальные затраты, с которых можно будет вернуть вычет, составят 120 тыс. рублей. Вернуть разрешат 13% от потраченных денег начиная с 2022 года.

Оформление налогового вычет будет возможно через налоговую инспекцию или работодателя. Для этого потребуется кассовый чек и договор об услугах. Вычет на детей до 18 лет смогут оформить родители.

Как получить налоговый вычет за занятия спортом>>