РИАМО - 16 сен. Лидерство Москвы в рейтинге говорит о высоком уровне социально-экономического развития города, большой емкости рынка труда, его гибкости, низком уровне безработицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Столица заняла 1 место в рейтинге российских регионов по индексу рынка труда за 2020 год, подготовленного РИА Новости. Индекс позволяет определить уровень занятости, а также степень привлекательности для трудоустройства и дальнейшей работы.

«Благодаря комплексу мер, направленных на поддержку городского бизнеса, столице удалось в пандемию избежать значительного провала занятости населения. Уже к концу 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в Москве составил 1,3% – почти в 2,3 раза ниже максимального значения в этом же году. Кроме того, с начала 2021 года на 10,2% снизилось число работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты, а уровень напряженности на рынке труда снизился не только относительно показателя 2020 года, но и относительно допандемийного 2019 года», – отметил Владимир Ефимов.

Индекс рынка труда за 2020 год рассчитывался на основе данных официальной статистики по 8 показателям, объединенным в 4 группы: «Уровень оплаты труда», «Занятость», «Условия труда» и «Ёмкость рынка труда». Индекс Москвы – 96,5 балла из 100 возможных, что на 0,1 балла выше индекса 2019 года. В пятёрку лидеров также вошли Санкт-Петербург (92,7 балла), Московская область (83,2 балла), Ханты-Мансийский автономный округ (78,2 балла) и Тюменская область (72,6 балла).

«Об устойчивости московского рынка труда и эффективности принятых мер, позволивших большинству столичных работодателей перенастроить рабочие процессы, сохранить штат и заработную плату сотрудников, свидетельствует и рост поступлений в бюджет по налогу на доход физических лиц», – отметил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.