РИАМО - 16 сен. Мужчину задержали в подмосковном Дзержинском за причинение тяжкого вреда здоровью своего отца, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 15 сентября в квартире на улице Дмитрия Донского. Пострадавшего мужчину 1963 года рождения отвезли в больницу с различными телесными повреждениями.

Установлено, что преступление совершил сын мужчины 1985 года рождения на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.