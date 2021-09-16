РИАМО - 16 сен. С начала сентября школьники и студенты совершили более 2 млн поездок в общественном транспорте Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наиболее популярным видом транспорта стали автобусы. В них было совершено свыше 1,3 млн поездок по картам учащегося и учащегося сельской местности «Стрелка». Из них более 900 тыс. поездок приходится на автобусы «Мострансавто».

Самыми часто используемыми маршрутами «Мострансавто» среди учащихся стали № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)», на котором пассажиры совершили около 12 тыс. поездок, № 21 «ст. МЦД Подольск – ул. Академика Доллежаля, д.19» и № 21 «ст. Пушкино – Красноармейск» - 9 тыс. и 8 тыс. поездок соответственно.

Также школьники и студенты совершили более 700 тыс. поездок на железнодорожном транспорте, свыше 577 тыс. из них пришлось на поезда ЦППК. Чаще всего учащиеся Подмосковья совершали по Ярославскому направлению – более 177 тыс. поездок.

Оплатить проезд в автобусах школьники и студенты могут со скидкой в 50-99% от стоимости всей поездки по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности.

На железнодорожном транспорте Московской области учащиеся должны оформлять льготный билет, по которому с 1 сентября по 31 декабря доступна скидка 50% на проезд. Для использования льготного билета нужно предъявить карту учащегося, билет оформляется только в день поездки.