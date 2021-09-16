РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 сен. Полицейские Подольска разыскивают подростка, который в воскресенье вечером ушел из дома и пропал, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Егор Самойлов родился 2 марта 2008 года рождения. 12 сентября в 17:00 ушел из дома на улице Кирова и до настоящего времени не вернулся.

Подростку на вид 14-15 лет, рост 170 см, плотного телосложения, волосы светло русые, глаза серые.

Был одет в олимпийку с черно-красным рисунком, светлую футболку, черные джинсы, черные кроссовки. При себе у него был велосипед бело-синего цвета марки SIBVELZ.

Всех лиц, располагающих информацией о мальчике, просят обращаться в Дежурную часть 3-го отдела полиции по телефону 8 (496) 757-37-92 или в Дежурную часть УМВД России по Подольску 8 (496) 763-02-63 или по телефону 112.