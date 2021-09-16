РИАМО - 16 сен. Президент России Владимир Путин сообщил, что в его окружении заразились коронавирусной инфекцией несколько десятков человек. Он пробудет на самоизоляции несколько дней, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее глава российского государства ушел на самоизоляции из-за того, что общался с инфицированными Covid-19.

«Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два — несколько десятков человек», — сказал Путин.

Минувшей весной президент России сделал обе прививки от коронавируса.

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