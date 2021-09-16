РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 сен. В подмосковных Котельниках заменили опоры освещения и установили новые на улицах Кузьминская, Строителей, Новая, Садовая и другим адресам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Накануне глава администрации городского округа Котельники Сергей Жигалкин в рамках программы «Светлый город» вместе с жителями и специалистами организации, с которой заключен муниципальный контракт на проектирование, проинспектировали проведенные работы вдоль 2-го и 3-го Покровского проездов.

«Пешеходные зоны должны быть светлыми и безопасными. Работы практически закончены, осталось лишь подключить несколько линий к сети и демонтировать старые светильники», - сказал Жигалкин.

В этом году в рамках реализации программы «Светлый город» благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в Котельниках проведены работы по замене и устройству наружного освещения на улицах Кузьминская, Строителей, Новая, Садовая и по другим адресам.