РИАМО - 16 сен. В столичных районах, расположенных на северо-западе Москвы, проживают свыше 500 тыс. горожан. Районам Строгино, Митино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево нужно улучшить транспортную ситуацию, построить новые дома для участников программы реновации, модернизировать поликлиники и благоустроить парки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новая линия метро

Несмотря на то, что северо-запад города обеспечен линиями метро, ветки перегружены. Вскоре здесь появится Рублево-Архангельская линия метро.

«Новая ветка с 8 станциями пройдет от Сити до станции «Липовая Роща» за МКАД. Первый участок от «Делового центра» до «Шелепихи» уже построен и пока работает в составе Большой кольцевой линии метро», - написал Собянин в своем персональном блоге.

По его словам, строительство второго участка от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» начнется в следующем году. Пока на этом месте идут подготовительные работы.

Не исключено, что новую ветку продлят за МКАД и в центр до ЗИЛа. Там она соединится с Бирюлевской веткой.

Реновация

В столичном Митине в рамках программы реновации переселят 2,4 тыс. жителей 14 домов поселка Новобратцевский. Первый дом уже сдан, в него въезжают новоселы.

А стартовые дома на улицах Сходненской, Лодочной и в Светлогорском проезде находятся на стадии строительства. Дома будут сданы в следующем году. В районе Покровское-Стрешнево в программу реновации включили 48 домов. Переселение начнется в 2024 году.

Благоустройство общественных пространств

В районах, расположенных на северо-западе столицы, уже успели привести в порядок ландшафтный парк «Митино», Кировскую и Строгинскую поймы, пляж «Химки-2».

На этом благоустройство не закончится, отмечает градоначальник. Вскоре в порядок приведут зеленый массив парка «Покровское-Стрешнево».

«Планируем выполнить его максимально бережно по отношению к природе. Главной задачей благоустройства станет сохранение экосистемы парка с его вековыми соснами, малыми реками, прудами и небольшими низинными болотцами», - подчеркнул Собянин.

Также в этих районах продолжат благоустраивать местные парки, улицы и дворы.

Объекты здравоохранения

На Волоколамском шоссе снесли старые корпуса Инфекционной клинической больницы №1. В скором времени там появятся совсем новые больницы.

«Во-первых, пациенты будут размещаться в мельцеровских боксах – изолированных палатах со специальной системой вентиляции. Никаких общих столовых, душей, туалетов. Во-вторых, в ИКБ №1 будет собственная клиническая лаборатория четвертого уровня биобезопасности (BSL-4), который является наивысшим уровнем эпидзащиты и подходит для работы с наиболее опасными биоматериалами», - сообщил мэр.

Кроме того, в этой больнице создадут современный акушерский стационар для женщин с инфекционными заболеваниями. Эту больницу планируют достроить уже в следующем году.

«Еще один строящийся объект здравоохранения – новая поликлиника на улице Твардовского в Строгине», - пишет Собянин.

По его словам, в этом медцентре будут работать терапевтическое, рентгенодиагностическое отделения, травмпункт, отделение медицинской реабилитации, включая кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии.

Мои документы

На 2022 год назначено открытие флагманского центра госуслуг «Мои документы», который разместится в ТРЦ «Калейдоскоп» у станции метро «Сходненская».

Районные центры будут также продолжать работать. Но в новом центре горожане смогут получить много дополнительных услуг, например, регистрацию автомобиля. Он будет работать до 22:00.

Новые рабочие места

В указанных районах Москвы предлагают 130 тыс. рабочих мест. Этого недостаточно для проживающего там населения, отметил Собянин. В планах создание 72 тыс. новых рабочих мест.

«Наиболее крупный проект будет реализован в Покровском-Стрешневе на бывшем Тушинском аэродроме. Здесь планируется построить 4,5 млн кв. м недвижимости. Помимо жилья, это бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, объекты коммунальной инфраструктуры, пожарное депо, транспортно-пересадочный узел. Всего – 40 тыс. рабочих мест», - подчеркнул мэр.