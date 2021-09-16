РИАМО - 16 сен. 11-летнего мальчика на самокате сбил автомобиль Volvo во дворе дома на улице Рословка. Ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на улице Рословка, в районе дома №4 водитель автомобиля Volvo сбил подростка на самокате при въезде во дворовую территорию. В результате наезда 11-летнего пешехода госпитализировали с предварительным диагнозом «перелом колена».

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Инспекторы обратились к водителями с просьбой быть максимально внимательными при движении вблизи пешеходных переходов, дворовых территорий, спортивных и детских площадок. Родителям напомнили о важности информирования детей о соблюдении элементарных норм дорожной безопасности, также их призвали быть примером для детей в соблюдении ПДД.