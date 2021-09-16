РИАМО - 16 сен. В столице завершилась подготовка снегоплавильных пунктов к работе в осенне-зимний период, всего подготовлено более 50 подобных пунктов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности предстоящей зимой в городе будут работать 56 снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тыс. кубометров снега в сутки. В центре Москвы снег будут утилизировать при помощи 38 мобильных снегосплавов», - сказал Бирюков.

Специалисты очень внимательно проверили и при необходимости отремонтировали все системы и конструкции снегоплавильных пунктов, в том числе насосное и энергетическое оборудование, системы сигнализации и оповещения, трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждений снегом.

«Комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий проводится в летний период. Перед наступлением холодов, как правило, в середине октября будут организованы финальные пробные пуски оборудования», - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков отметил, что все снегосплавные пункты в столице отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде.

Принцип работы современных снегосплавов, как пояснил Бирюков, основан на использовании тепла сточных вод для плавления снега.

«Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов температурой не ниже 10 градусов», - отметил заммэра.

По его словам, весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех пунктах. Растаявшая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.