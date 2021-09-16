РИАМО - 16 сен. Стартапы, принимавшие участие в технологических конкурсах Московского инновационного кластера с 2020 года, смогли привлечь для реализации своих проектов более 1 млрд рублей инвестиций, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.
Конкурсы столичного инновационного кластера объединили значительное число специализаций. Например, Social Tech Challenge создан для социально ответственных технологичных инициатив, а Travel Tech Challenge и Sport Tech Challenge способствуют развитию инноваций в туристическом и спортивном предпринимательстве.
Победитель прошлогоднего конкурса спортивных технологий привлек инвесторов своей разработкой. Стартап предложил мобильное приложение с искусственным интеллектом. С помощью камеры оно способно оценить уровень юного футболиста, присвоить ему место в рейтинге и включить в базу, доступ к которой имеют клубы и скауты.
Предприятие в 2020 году получило 250 тыс. долларов инвестиций.
200 тыс. долларов за конкурсную работу по социальным инициативам получил стартап, позволяющий анализировать поведение участников видеоконференции, укладывая результат в показатели вовлеченности.
Среди туристических проектов 1 млн долларов инвестиций получила инновационная система общественного питания.
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