РИАМО - 16 сен. Стартапы, принимавшие участие в технологических конкурсах Московского инновационного кластера с 2020 года, смогли привлечь для реализации своих проектов более 1 млрд рублей инвестиций, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Из 2,5 тыс. компаний, которые подали заявки на участие в конкурсах Московского инновационного кластера, отбор прошли более 250. В результате финалисты запустили свыше 150 пилотных проектов вместе с лидерами рынка — партнерами мероприятий», — рассказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Конкурсы столичного инновационного кластера объединили значительное число специализаций. Например, Social Tech Challenge создан для социально ответственных технологичных инициатив, а Travel Tech Challenge и Sport Tech Challenge способствуют развитию инноваций в туристическом и спортивном предпринимательстве.

Победитель прошлогоднего конкурса спортивных технологий привлек инвесторов своей разработкой. Стартап предложил мобильное приложение с искусственным интеллектом. С помощью камеры оно способно оценить уровень юного футболиста, присвоить ему место в рейтинге и включить в базу, доступ к которой имеют клубы и скауты.

Предприятие в 2020 году получило 250 тыс. долларов инвестиций.

200 тыс. долларов за конкурсную работу по социальным инициативам получил стартап, позволяющий анализировать поведение участников видеоконференции, укладывая результат в показатели вовлеченности.

Среди туристических проектов 1 млн долларов инвестиций получила инновационная система общественного питания.