РИАМО - 16 сен. ООО «Стройсервис» включили в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение при исполнении госконтракта на реконструкцию стадиона в подмосковной Власихе, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные администрацией городского округа Власиха в отношении ООО «Стройсервис». Администрация заключила с фирмой контракт на выполнение строительно-монтажных работ в рамках реконструкции стадиона на улице Маршала Жукова. Из-за нарушения компанией условий исполнения контракта контракт с ней был расторгнут.

На заседании комиссии подмосковного УФАС компания «Стройсервис» не представила документы, свидетельствующие об устранении допущенных нарушений. За это фирму включили в реестр недобросовестных поставщиков.