РИАМО - 16 сен. С 2019 года пассажиропоток на станции Новохохловская МЦД-2 увеличился в 4 раза, сообщил РИАМО заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Новохохловская стала первой станцией, которую построили специально для МЦД-2. Она соединила диаметр и МЦК. Популярность станции продолжает расти: с нее можно быстро и бесплатно по карте «Тройка» пересесть на одноименную станцию МЦК. Вокруг станции создают крупный транспортно-пересадочный узел, строят ЖК.

В будни станцией пользуются свыше 5 тыс. пассажиров. За все время станцией воспользовались свыше 2,5 млн человек.

«Создание единого транспортного каркаса невозможно без плотной интеграции разных видов транспорта с помощью единого билета и набора удобных пересадок. Наибольший рост пассажиропотока мы наблюдаем именно на таких станциях, как Новохохловская. То, что пассажиропоток растет на всем ТПУ, еще раз на цифрах доказывает, что курс на создание удобных хабов, который нам задал мэр Москвы, – верный», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что есть и другой пример: по сравнению с 2019 годом на станции Щукинская пассажиров стало в 3 раза больше, чем на старой станции Покровское-Стрешнево.

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