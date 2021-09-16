РИАМО - 16 сен. Ветеринарные специалисты Минсельхозпрода Московской области провели более 900 диагностических исследований и лечебно-профилактических обработок пчелосемей против инфекционных и паразитарных заболеваний с начала 2021 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«С начала текущего года в Подмосковье ветеринарными специалистами проведено более 900 лабораторных исследований проб материалов от пчел на различные заболевания. Мероприятия проводятся систематически в целях недопущения возникновения и распространения на территории региона заболеваний пчел», - сказал Сергей Воскресенский.

По словам министра, проведение профилактических и противоэпизоотических мероприятий в течение многих лет позволяет не только контролировать эпизоотическое благополучие пасек в Подмосковье, но и увеличивать количество пчелосемей, а также производство продукции пчеловодства.

«В Московской области на сегодня расположено более 500 объектов, занимающихся содержанием и разведением пчел. Суммарная мощность пасек на территории региона составляет более 11 тысяч пчелосемей», - добавил Сергей Воскресенский.