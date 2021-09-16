РИАМО - 16 сен. Правоохранительные органы в Сергиево-Посадском городском округе выявили факт незаконного хранения партии фальсифицированного алкоголя и изъяли более 12 тыс. бутылок контрафакта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Склад был обнаружен в ходе отработки поступившей оперативной информации в гаражно-строительном кооперативе на улице 2-й Кирпичный завод.

«Полицейскими обнаружен склад, в котором хранилась немаркированная алкогольная продукция, а также бутылки с водкой, оклеенные федеральными специальными марками. По результатам экспертизы, проведенной специалистом ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, выяснилось, что специальные марки являются поддельными», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что на продукцию отсутствовала необходимая сопроводительная документация, подтверждающая легальность производства и оборота.

Сумма ущерба составила более 2 млн рублей. Вся алкогольная продукция изъята и передана на ответственное хранение уполномоченной организации.

Сейчас полиция устанавливает поставщиков и фактических собственников поддельного алкоголя, а также места производства и сбыта фальсификата.