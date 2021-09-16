РИАМО - 16 сен. Трасса для радиоуправляемых машинок протяженностью более 150 м и площадью 690 «квадратов» появится на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова в Москве, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

С такой инициативой выступили местные жители. Трассу выполнят из естественного утрамбованного грунта. На ней организуют возвышенности, на которых управляемые авто смогут делать прыжки. В соревнованиях смогут принимать участие копии настоящих машин, ими будут управлять с пульта.

Вокруг трассы появится трибуна с навесом. На трибуне смогут уместиться одновременно до 6 пилотов. По периметру площадки для гоночных состязаний установят дополнительные опоры освещения, столы для ремонта техники, скамейки и урны.

Данное пространство будет организовано в рамках реализации проекта «Парк Яуза».