РИАМО - 16 сен. В доходном доме Коровина в центре Москвы завершились работы по капитальному ремонту кровли. Здание, построенное в 1894 году известным архитектором Иваном Кондратенко, является объектом культурного наследия, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта столицы.
В рамках ремонта были сделаны стропила из сосны. После установки все стропила были обработаны специальным огнебиозащитным составом, который оберегает материал от открытого огня, воздействия погоды и паразитов.
В целом задача специалистов, проводящих капитальный ремонт дома с реставрацией, - восстановить не только фасад здания, но и воссоздать внутреннее убранство подъездов.
В 2020 году стартовала программа софинансирования проведения реставрации в рамках капремонта столичного жилфонда. За счет субсидии можно реставрировать сложные архитектурные элементы зданий, в том числе лепной декор, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов.
С этого года для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия, город выделяет специальные субсидии. В настоящее время по этой программе ведутся работы на 14 объектах, из них 9 планируется сдать в этом году.
В списке домов, которые будут отремонтированы с использованием субсидий на реставрацию, сейчас значатся 22 объекта.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии