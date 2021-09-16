РИАМО - 16 сен. В доходном доме Коровина в центре Москвы завершились работы по капитальному ремонту кровли. Здание, построенное в 1894 году известным архитектором Иваном Кондратенко, является объектом культурного наследия, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта столицы.

«Кроме декоративных элементов, которыми богато украшены фасад и подъезды, в объект охраны входит кровля. Ее стропильная система выполнена частично из круглого, а частично из бруса квадратной формы. Почему архитектор выбрал такое решение, установить сложно, возможно, оно не несло какого-либо конструктивного смысла, просто не хватило однотипного материала. Однако было решено провести капитальный ремонт кровли с учетом этой особенности, чтобы максимально идентично восстановить исторический облик», - отметили в пресс-службе.

В рамках ремонта были сделаны стропила из сосны. После установки все стропила были обработаны специальным огнебиозащитным составом, который оберегает материал от открытого огня, воздействия погоды и паразитов.

В целом задача специалистов, проводящих капитальный ремонт дома с реставрацией, - восстановить не только фасад здания, но и воссоздать внутреннее убранство подъездов.

В 2020 году стартовала программа софинансирования проведения реставрации в рамках капремонта столичного жилфонда. За счет субсидии можно реставрировать сложные архитектурные элементы зданий, в том числе лепной декор, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов.

С этого года для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия, город выделяет специальные субсидии. В настоящее время по этой программе ведутся работы на 14 объектах, из них 9 планируется сдать в этом году.

В списке домов, которые будут отремонтированы с использованием субсидий на реставрацию, сейчас значатся 22 объекта.