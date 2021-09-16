РИАМО - 16 сен. Экспорт молочной продукции в Москве вырос почти на 55%, в первом полугодии этого года он составил 19,07 млн долларов, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В сравнении с первым полугодием 2019 года экспорт в денежном выражении вырос на 119,4%— более чем в два раза, с 8,69 млн долларов США до 19,07 млн долларов в январе — июне 2021 года», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, с января по июнь этого года сыр и творог экспортировали на сумму 7,77 млн долларов.

Молочная продукция в этом году была отправлена из Москвы в 25 стран: Казахстан, Беларусь, Киргизия и Азербайджан.

«Также столичная молочка поставляется в США, Панаму, Японию, Китай и Индию», — сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.