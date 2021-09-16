РИАМО - 16 сен. Если соседи оставляют мусор на этаже многоквартирного дома, следует попробовать поговорить с жителем, если это не помогает - обратиться в управляющую организацию, если и УК не реагирует - в Жилищную инспекцию. Она сможет оказать воздействие на управляющую компанию и людей, захламляющих подъезд мусором, сообщила РИАМО руководитель Ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

Ранее жители одного из многоквартирных домов в Подмосковье обратились в редакцию РИАМО. Они рассказали, что их соседи постоянно оставляют на площадке на этаже мусор и убирают его раз в 3 дня. Жильцы попытались поговорить по этому вопросу с соседями, но результата не было.

«Если управляющая организация не хочет общаться с жителями и понудить их такого не делать, то для этого есть Госжилинспекция. Потому что есть правила содержания и обслуживания жилого фонда. Если этот мусор есть, то это ненадлежащее оказание услуг. Далее будет штраф, который управляющая компания может выставить данному собственнику», — сказала Белехова.

Она добавила, что за содержание подъездов отвечает управляющая компания, так как она является балансодержателем. На нее вправе накладывать штрафы Роспотребнадзор и Госжилинспекция. При этом вместе с собственниками будет составлен акт. Белехова отметила, что это самый верный способ выйти из этой ситуации.

«Нужно, чтобы не было самого факта выноса мусор в подъезд. Для этого нужно поговорить с тем жителем и понять, злонамеренно он это делает или это представитель маломобильной группы населения, которому физически сложно спуститься с пятого этажа и вынести мусор», — добавила Белехова.

Она уточнила, что в этой ситуации нужно не искать виноватого, а понять, почему человек так поступает.