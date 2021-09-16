РИАМО - 16 сен. В столице начали применять новую терапию для лечения коронавирусной инфекции. В первую очередь ее рекомендуют для лечения беременных, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Лечение заключается в применении новейших препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Такое лечение в мегаполисе прошли уже больше 70 пациенток.

«При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что подобное лечение активно применяется в США, Франции, Германии, Италии и других странах.

Лечение особенно эффективно для беременных, так как женщины в это время более подвержены респираторным вирусным инфекциям.

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