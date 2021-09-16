РИАМО - 16 сен. В рамках акции «В добрые руки», которая проходит на Тверском бульваре в Москве с 10 по 19 сентября, горожане собрали уже более 1,5 тыс. кг корма для животных из приютов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всего за пять дней собрано больше 1,5 тыс. кг корма: 1283 кг для собак и 290 - для кошек», — сказали в оргкомитете акции «В добрые руки».

Акцию поддержали известные артисты, блогеры, дизайнеры, телеведущие и спортсмены. В рамках акции специалисты и волонтеры рассказывают гостям о зоопсихологии, воспитании домашних животных и уходе за ними. Лекторий открыт для всех желающих с 15:00 до 19:00 в будние дни и с 12:00 до 19:00 по выходным.

Кроме того, все желающие могут забрать животное из приюта себе домой.

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