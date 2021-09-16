РИАМО – 16 сен. Традиционно «золотая» осень в Московском регионе наступает в начале октября, в эту пору желтый окрас приобретают листья березы, однако некоторые из растений уходят в красноватые тона, например, осина и клен, сообщил РИАМО директор Ботанического сада биологического факультета МГУ Владимир Чуб.

«Осень обычно наступает достаточно быстро и достаточно одинаково для видов, адаптированных к средней полосе. Зависеть это будет от локальных условий, то есть, где холоднее, там «золотая» осень наступит раньше. Там, где микроклимат теплее, — немного позже», — рассказал Чуб.

Он отметил, что в основном золотым окрасом листвы обладает береза, а осина и клен могут давать красноватые тона. Все эти деревья начнут менять цвет примерно в одно и то же время.

Дальневосточные виды растительности в Ботаническом саду уже начали краснеть. Растения, которые страдали от засухи и недостатка влаги, начинают желтеть немного раньше остальных. Среди северных деревьев можно отметить лиственницу, это растение также станет частью картины «золотой» осени.

«У нас есть почти все, что на Крайнем Севере. В посадке у нас лиственница, у нее широкий ареал, она встречается и южнее, и севернее. Лиственница пока не показывает такого золота, но она также будет вместе со всеми. Выделить такие северные виды, которых нет в Москве, это очень сложно. Все деревья, которые есть в Приполярье, есть и у нас», — сказал Чуб.

Он добавил, что также готовится к покраснению листьев и девичий виноград. Осенью это растение приобретает ярко-красную палитру, это вызвано ночными похолоданиями. Когда в листьях полностью разрушится хлорофилл, они приобретут красный оттенок. А вот сирень, напротив, с заморозками просто опадает.

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