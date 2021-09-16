РИАМО - 16 сен. Загруженность столичных дорог вечером может составить 7-8 баллов, сейчас дорожная ситуация оценивается в 4 балла, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

В настоящее время движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на проспекте Маршала Жукова, Ленинградском и Ленинском проспектах.

На некоторых участках пробки могут образовываться из-за проведения дорожных работ.