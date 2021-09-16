РИАМО – 16 сен. Из Московского региона в теплые края на зимовку в первую очередь улетели стрижи. В сентябре на юг улетают славки и певчие птицы, сообщил РИАМО старший научный сотрудник института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Виктор Зубакин.

«Прежде всего улетели стрижи, они отлетают одними из первых. Их основная масса отлетает в конце июля - начале августа после того, как они заканчивают гнездование», — рассказал Зубакин.

Он добавил, что в настоящее время начали улетать птицы, в основном питающиеся насекомыми: из-за похолодания насекомых начинает становиться меньше и меньше. Также в начале сентября на юг перемещаются славки: черноголовка и серая. По словам эксперта, в регионе еще остались пеночки, относящиеся к тому же семейству.

В сентябре улетают главные певчие птицы, в первую очередь соловьи, в ноябре или октябре за ними последуют дрозды. Это обусловлено тем, что они ищут себе корм на земле в лесной подстилке, с выпадением снега это становится невозможным. Также специалисты фиксируют миграцию пернатых из северных регионов. Так, осенний перелет птиц более растянут по времени в отличие от весеннего.

«До самого снега обычно задерживаются такие птицы, как зарянки и дрозды, а из водоплавающих остаются до замерзания водоемов различные утки и чайки. Но тут сложность в том, что часть чаек и уток остается на зимовку в Московской области и городе Москве, в частности, на незамерзающих участках Москвы-реки», — отметил Зубакин.

Эксперт добавил, что к уткам, зимующим в Московском регионе, относят крякву, гоголей, больших крохалей, хохлатых крохалей и ряд других редких птиц. Среди всего разнообразия можно выделить воробьев, синиц — они зимой кочуют по региону в поисках корма, но не мигрируют на юг. Зубакин отметил, что птиц, ведущих такую практику, с годами становится больше.