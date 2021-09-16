РИАМО - 16 сен. Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO), доктор Жарбас Барбоса рассказал, что Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает «Коммерсант».

«Что касается процесса одобрения вакцины «Спутник V» для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства «Спутника V», не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства»,— отметил Барбоса.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, созданная на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Она одобрена в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.

Вакцина названа в честь первого советского космического спутника. Запуск «Спутника-1» в 1957 году дал новый импульс космическим исследованиям во всем мире.

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