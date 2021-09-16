РИАМО - 16 сен. Личные дела детей, поступающих в столичные школы и детсады, полностью переводят в электронный вид. Доступ к данным ребенка имеет только администрация учебного заведения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Теперь не нужно будет приносить справки в бумажном виде и ксерокопии документов для формирования личного дела ребенка. Это должно освободить семьям несколько часов перед началом учебного года», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что при переходе из одной школы в другую электронное личное дело будет автоматически передано в новую организацию. Доступ к данным ребенка имеют только администрация школы и классный руководитель.

Электронная система, в которой хранятся и обрабатываются личные дела детей, соответствует всем требованиям о защите информации и персональных данных.