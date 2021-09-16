РИАМО - 16 сен. Столичные пожарные потушили возгорание в трехэтажном здании на 6-й Парковой улице, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Информация о пожаре поступила спасателям в 06:48. В доме №21 по 6-й Парковой улице происходило возгорание на втором этаже.

Пожарно-спасательные подразделения в ходе разведки и тушения возгорания вывели из здания 5 человек.

Пожар был ликвидирован в 07:17. Площадь возгорания составила 40 кв. м.