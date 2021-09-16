РИАМО - 16 сен. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу у поселка Менделеево городского округа Солнечногорск, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение об обнаружении боеприпаса поступило 15 сентября в 14:00. Полиция взяла под охрану место, где нашли снаряд. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.

Изъять и уничтожить боеприпас планируют в четверг. Этим займутся специалисты министерства обороны РФ.