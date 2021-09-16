РИАМО – 16 сен. Худшими продуктами для зубов считаются те, при употреблении которых выделяются сахар, кислоты и вещества, способствующие образованию зубного налета. Это газированные напитки, чипсы, сухарики, чай, кофе, вино и другие, сообщила РИАМО врач-стоматолог высшей категории «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Елена Мартынова.

«Углеводы провоцируют размножение бактерий. Кислоты, выделяемые бактериями и поступающие с пищей, способствуют удалению кальция из эмали, развивается кариес. Зубной налет, который постепенно становится плотным, вызывает воспаление десен», - сказала Мартынова.

Она добавила, что чипсы, сухарики, попкорн, батончики очень богаты углеводами и уже через несколько минут после пережевывания образуется сахар. Не стоит также злоупотреблять жевательными конфетами, леденцами и карамелью. Кроме того, что из-за них быстрые углеводы долго находятся в ротовой полости, они механически могут повреждать поверхность эмали и слизистую десен, а липкая консистенция затруднит очищение труднодоступных поверхностей зубов.

«Газированные напитки, лимонад, энергетики, фитнес-напитки содержат фосфорную и лимонную кислоты, а за счет углекислого газа воздействие на эмаль происходит активнее. Сахар в составе напитков усиливает этот процесс», - сказала Мартынова.

Специалист отметила, что чай, кофе, вино содержат танины, которые облегчают проникновение пигмента в эмаль зуба и кислоты. Кроме того, кофе и алкоголь снижают слюноотделение, из-за чего во рту появляется сухость, снижается активность здоровой микрофлоры и повышается риск развития кариеса.

При постоянном употреблении цитрусовых и других кислых продуктов может появиться повышенная чувствительность зубов, что будет говорить о нарушении целостности эмали зубов.

«Чтобы уменьшить действие кислот, необходимо после каждого приема пищи прополоскать полость рта водой. Чистить зубы после употребления соков и фруктов можно только через полчаса. Сбалансированное питание, регулярная профессиональная гигиена и качественная техника чистки зубов в домашних условиях сохранят здоровье ваших зубов и всего организма», - добавила Мартынова.