РИАМО - 16 сен. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные Москву накроет новая волна холода, которая будет сопровождаться дождями, сообщает ТАСС.

В эти дни столбики термометров опустятся до отметки плюс 5 градусов.

«В воскресенье произойдет дальнейшее понижение температуры, еще придут осадки. Это будет дождливый день. Ночные температуры будут всего лишь 1-6 градусов, а дневные максимальные - от 5 до 10 градусов», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что такая погода продержится до 20 сентября. Затем придет потепление и дожди прекратятся. Днем температура воздуха будет составлять плюс 7-12 градусов.

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