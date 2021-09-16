РИАМО – 16 сен. Отбеливающую зубную пасту стоит использовать только в сочетании с качественной гигиеной полости рта, иначе такая паста будет неэффективна. Кроме того, использование отбеливающей пасты может назначить стоматолог, сообщила РИАМО врач-стоматолог высшей категории «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Елена Мартынова.

«По показаниям после профессиональной гигиены полости рта отбеливающая паста подбирается индивидуально врачом-стоматологом. Это зависит от исходного состояния зубов, десен и полости рта в целом. Обязательны коррекция техники ежедневной чистки зубов, подбор щетки и предметов гигиены для очищения межзубных промежутков. В своем составе отбеливающая зубная паста может содержать абразивно-полирующие компоненты, пероксид карбамида и ферменты», - сказала Мартынова.

Она отметила, что отбеливающая зубная паста за счет повышенного содержания абразивных компонентов механически позволяет удалить с поверхности эмали неплотно прикрепленный «налет курильщика», пигментированный налет от крепкого чая или кофе. За счет появления яркости эмали визуально отмечается эффект отбеливания. У отбеливающих паст коэффициент абразивности составляет от 100 до 200 RDA.

«Пероксид карбамида в составе паст обесцвечивает пигмент зубного налета. Ферменты расщепляют матрицу прикрепленного налета, что способствует его удалению абразивными компонентами отбеливающей зубной пасты. При наличии множественных дефектов эмали, повышенной чувствительности зубов применение отбеливающей зубной пасты противопоказано», - подчеркнула врач-стоматолог.

Без качественной гигиены полости рта применение отбеливающих зубных паст абсолютно бесполезно. И даже лучшая зубная паста для отбеливания зубов неспособна справиться с плотно прикрепленным пигментированным налетом и твердыми зубными отложениями. В этом случае необходимо обратиться к врачу-стоматологу.