РИАМО - 16 сен. Облачная с прояснениями погода ожидается в Московском регионе в четверг, температура не поднимется выше плюс 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит плюс 11-13 градусов, по Московской области - плюс 8-13 градусов, что окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст. Влажность воздуха будет порядка 60%.

По словам синоптиков, для большинства людей такие погодные условия будут комфортными. Жителям региона порекомендовали принимать витамины и делать по утрам зарядку.

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