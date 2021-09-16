РИАМО - 16 сен. Президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с просьбой принять участие в предстоящих выборах в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! В ближайшие дни – 17, 18 и 19 сентября – состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Избрание ее нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что высший смысл выборов – это, прежде всего, выражение воли народа России, как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все хотят видеть суверенной и благополучной.

«Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека», - сказал президент.

Глава государства напомнил, что парламентарии принимают базовый финансовый документ России - федеральный бюджет. Он создает основу для выполнения соцобязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков.

«Все это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, четкого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой – судьбы миллионов людей», - сказал Путин.

Он напомнил, что обновленная Конституция РФ наделила Госдуму полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.

«Дорогие друзья! Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность», - обратился к россиянам президент.

Он отметил, что рассчитывает на ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию россиян, на стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя России.

«Пожалуйста, сделайте свой выбор», - заключил российский лидер.