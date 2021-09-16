РИАМО - 16 сен. Территории центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького восстановили после оползня, который вызвали ливни. Рабочие устранили повреждения и обновили ливневую систему, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В результате сильных дождей летом прошлого года в Нескучном саду и на участке между улицей Косыгина и Воробьевской набережной произошло сползание грунта», - рассказал Бирюков.

Оползень повредил дорожки, подпорную стену, набережную и лестницу у Андреевского пруда.

На первом этапе рабочие восстановили участок между улицей Косыгина и Воробьевской набережной. Там, в том числе, положили новое покрытие на тропинках и дороге, а также привели в порядок железобетонную стенку.

Для того, чтобы предотвратить повторение ситуации в парке обустроили дополнительные водоприемные лотки, 3 дождеприемника и дождевой колодец.

Кроме того, в летний период проводилось благоустройство территории: склоны укрепили газоном, а стенки ручья отремонтировали и облицевали керамогранитом.

Бирюков добавил, для восстановления склона на Пушкинской набережной использовались матрацы Рено.

«Эта конструкция представляет собой разновидность габионов, но большего размера, для наполнения применяются галька, ракушечник, гранитный щебень, горные породы», - объяснил Бирюков.

Данная конструкция не выделяется из ландшафта, выдерживает большие нагрузки и противостоит оползням и селям.

В рамках восстановительных работ у Андреевского пруда в Нескучном саду восстановили разрушенное покрытие на набережной, соорудили новый каркас и ступени лестницы, установили современные опоры освещения.