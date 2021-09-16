РИАМО – 16 сен. В научно-образовательном кластере МГУ «Воробьевы горы» будет создано 17 тысяч новых рабочих мест. Сейчас на объекте ведут монолитные работы на уровне первого этажа, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Научно-образовательный кластер и научно-технический центр «Воробьевы горы» на территории 17,57 гектара – это 9 кластеров общей площадью 455 тысяч кв. метров, который даст 17 тысяч новых рабочих мест», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что ведутся монолитные работы на уровне первого этажа, срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2022 года.

Бочкарев также рассказал про строительство другого образовательного кластера.

«На территории МГТУ им. Баумана строится ультрасовременный кампус, который станет современным пространством мирового уровня», - отметил Бочкарев.

Он добавил, что на объекте будет более полутора десятков научных кластеров, многофункциональные, трансформируемые пространства, объекты культуры и спорта.

«Ведется согласование проектно-сметной документации и подготовка стройплощадок. Ввод в эксплуатацию – 2024 год», - уточнил заммэра.