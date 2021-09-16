РИАМО – 16 сен. К 2024 году в Москве планируется построить 74 медицинских учреждения, также в ближайшие три года будет построено 4 комплекса скорой помощи, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В области здравоохранения мы готовы наращивать темпы строительства медобъектов, чтобы город был готов к любым вызовам в будущем. Пандемия внесла свои коррективы в программу, в ближайшие 3 года будут построены 4 скоропомощных комплекса на базе крупных больниц», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что к 2024 году планируется построить 74 медучреждения.

«Мы продолжаем развивать систему здравоохранения по 3 ключевым направлениям: строим и реконструируем поликлиники согласно программе «Московский стандарт +», строим современные многопрофильные больницы, например, госпиталь в Коммунарке, где сейчас ведется строительство 3 корпусов, и развиваем медкластер мирового уровня в Сколкове», - добавил Бочкарев.