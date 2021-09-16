РИАМО – 16 сен. Свыше 700 социальных объектов было построено в столице за 10 лет, за два года планируется построить еще 269 объектов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы развиваем районы комплексно, обеспечивая их транспортном и доступной социальной инфраструктурой. За 10 лет построено свыше 700 соцобъектов, причем почти половина – за счет внебюджетных средств. Только в 2021 году построено 58 социальных объектов», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что за два года планируется построить еще 269 объектов.

Ранее пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы сообщала, что за 10 лет в рамках проектов реорганизации промзон столицы за счет городского бюджета и инвесторов было возведено 82 социальных объекта различного назначения.