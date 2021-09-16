РИАМО – 16 сен. Несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, количество обманутых дольщиков и проблемных объектов в столице сокращается, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Если в конце 2019 года, до пандемии, в дорожной карте насчитывалось 34 проблемных объекта, то сейчас – 30 объектов. С 2011 года жилье обрели более 20 тыс. обманутых дольщиков», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что с начала года почти 3,2 тысячи дольщиков восстановлены в правах, 22 дома введены в эксплуатацию.

Решить проблемы всех московских дольщиков планируется до 2023 года.