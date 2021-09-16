РИАМО – 16 сен. Новое жилье по программе реновации получили более 38 тыс. человек. Планируется увеличивать темпы и объемы строительства в рамках программы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С каждым годом мы увеличиваем объемы ввода домов по реновации. На сегодняшний момент новое жилье получили более 38 тыс. человек», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что 145 домов площадью 1,9 млн кв. метров построено, еще 296 домов строятся и проектируются.

«На ближайшие 3 года перед нами стоит задача увеличивать темпы и объема строительства жилья по реновации, чтобы обеспечить новыми квартирами 120 тысяч участников программы», - отметил Бочкарев.

Программу реновации ветхого жилья утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она затронет 1 млн москвичей, а 5175 домов будут расселены.