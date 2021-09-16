РИАМО – 16 сен. С начала 2021 года в столице введено в эксплуатацию 8,9 миллиона квадратных метров недвижимости. Таким образом, был перевыполнен годовой план, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что за 10 лет в городе ввели в эксплуатацию 98,6 млн кв. м недвижимости, в том числе 41 млн кв. м жилья.

«Мы отмечаем беспрецедентный рост объемов недвижимости. Годовой план уже перевыполнен. С начала года введено 8,9 млн кв. метров недвижимости, из них 4,3 млн кв. метров жилья», - сказал Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в этом году в городе могут побить рекорд по объему строительства жилья. Этот показатель может достичь 6 млн кв. м.

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