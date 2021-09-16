РИАМО – 16 сен. За 11 лет в Москве было построено более тысячи километров дорог - это 18% от существующей улично-дорожной сети, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С начала года построено 65,2 км дорог, 23 искусственных сооружения, 17 пешеходных переходов. В планах на два года — строительство 273 км дорог, 88 искусственных сооружений и 51 пешеходного перехода», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что ключевой проект – строительство системы хордовых магистралей. В настоящее время готова Северо-Западная хорда, запущено движение по 8 участкам Северо-Восточной. На Юго-Восточной хорде строят все 10 участков.

«Продолжается формирование транспортного каркаса новой Москвы: строятся поперечные связки – дорога Солнцево – Бутово - Варшавское шоссе и дорога между Калужским и Варшавским шоссе от Троицка до Остафьева (МЦД-2)», - отметил Бочкарев.

Заммэра добавил, что сейчас идет разработка концепции строительства дорог до 2030 года.

По темпам прироста протяженности дорог Москва входит в топ-3 мегаполисов мира.