РИАМО - 15 сен. Адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов заявил, что защита создаст новый план действий. Ранее кассационный суд принял решение не смягчать приговор осужденному, сообщает Федеральное агентство новостей.

Филиппов отметил, что сейчас осужденный Ефремов чувствует себя удовлетворительно.

«В августе были осложнения, а сейчас, вроде, получше. У него аллергия, трудно дышать. Цветение, период уборки. Сейчас, вроде, все уборки закончились – стало получше», — сказал Филиппов.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

Артист пребывает в заключении уже 16 месяцев, 9 из которых - в Белгородской колонии. Еще один довод, приведенный адвокатом Петром Хархориным, - здоровье заключенного. В колонии у Ефремова участились приступы бронхиальной астмы, что подтверждено медицинскими справками. Судья приобщил эти документы к материалам дела. Также сообщается, что в заключении Ефремов работает и много читает.