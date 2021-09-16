РИАМО – 16 сен. До конца 2021 года будут открыты 6 ж/д станций МЦД-4, открыть диаметр планируют в III квартале 2023 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С начала года построены и реконструированы 3 остановочных пункта (ж/д - ред.), впервые за 100 лет построен новый вокзал – Восточный», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что запустить МЦД-3 планируется в начале 2023 года, МЦД-4 – в III квартале 2023 года. По МЦД-5 идет проработка решений.

«МЦД позволит улучшить транспортную доступность почти 7 млн жителей 70 районов Москвы и 2,7 млн жителей 17 городов Подмосковья», - отметил Бочкарев.

Развитие МЦД в Москве и Подмосковье: какие диаметры запустят в ближайшие годы>>