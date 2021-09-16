РИАМО – 16 сен. В период с 2021 по 2023 год в столице планируется построить 57,8 км линий подземки, 24 станции и 3 депо, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что за 10 лет протяженность метро выросла в 1,5 раза.

«Метро – приоритетное направление развития транспортной инфраструктуры города. За 10 лет в 1,5 раза выросла протяженность метро. С начала года запущено 4,6 километра линий, 2 станции («Народное Ополчение» и «Мневники») и 1 электродепо «Сокол». Успешно прошел техпуск участка Большой кольцевой линии от «Мневников» до «Давыдкова». До конца года планируется достроить 17,5 км линий, 9 станций БКЛ и 1 станцию открыть после реконструкции», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в планах на ближайшие два года строительство 58 км линий, 24 станций и 3 электродепо. Продолжаются работы по продлению существующих линий (Сокольнической, Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской, Арбатско-Покровской) и строительство новых веток (Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской).

«По данным исследования компании BCG, развитие Московского метрополитена существенно повысило качество жизни за счет экономии времени на проезд до мест работы и досуга для 600 тыс. жителей районов в зоне влияния новых станций», - отметил заммэра.

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