РИАМО - 15 сен. Дополнительно заменят лифты в домах Ленинского округа, Королева, Краснознаменска, Одинцовского, Орехово-Зуевского, Раменского округов, Серпухова, Электростали, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Программа по замене и ремонту в Подмосковье лифтового оборудования со сроком эксплуатации от 20 до 25 лет была скорректирована по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«Согласно поручению губернатора, органы местного самоуправления провели оценку состояния своего лифтового хозяйства. Выявлено более 2 тыс. лифтов со сроком службы 20-25 лет. К уже сформированному и ранее утвержденному плану на 2021 год по замене 357 единиц лифтов в 119 домах добавится 169 лифтов в 8 муниципалитетах», - отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Муниципалитеты Московской области уже направили соответствующие заявки в ЕИАС ЖКХ на включение лифтов в краткосрочный план капитального ремонта на 2021 год. Новые договоры будут заключены в этом году, работы по замене лифтового оборудования начнутся в начале 2022 года.

Лифтовой парк Подмосковья включает в себя порядка 54 тыс. единиц. В ходе реализации программы с 2014 года уже заменено и отремонтировано 11 700 лифтов в более 3,7 тыс. многоквартирных домах региона.