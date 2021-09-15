РИАМО - 15 сен. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья провело конкурс на получение гранта «Агростартап», победителями стали 13 заявителей, общая сумма грантов превысила 41,5 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, на получение грантовой поддержки «Агростартап» в этом году подали 61 пакет документов.

«Допущено к участию в конкурсном отборе было 34 заявки. Победителями определены 13 заявителей», - сказал Воскресенский.

Он отметил, что максимальный размер грантов «Агростартап» составляет 6 млн рублей.

«Гранты будут выданы на реализацию проектов по разведению молочного крупного рогатого скота, производству сырого молока, по выращиванию плодовых и ягодных культур, разведению, содержанию пчел и производству меда, а также на разведение мелкого рогатого скота - овец, коз, и выращиванию аквакультуры. Общая сумма этого вида поддержки составила 41,5 млн рублей», - отметил Сергей Воскресенский.

Средства гранта предоставляются на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации, строительство или ремонт и переустройство помещений для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, также на приобретение оборудования для производственных объектов и сельскохозяйственных животных, птицы, рыбопосадочного материала.

Деньги выделяются и на приобретение сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта, посадочного материала для закладки многолетних насаждений и другое.