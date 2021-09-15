РИАМО - 15 сен. Один из основателей советской школы айкидо, заслуженный наставник боевых искусств, доктор медицинских наук Михаил Авербах провел тренировку для мастеров в Электростали, сообщает пресс-служба администрации округа.

Поводом к его приезду послужил недавний юбилей его ученика, первого тренера по айкидо в городе Юрия Ласкова.

Сегодня оба специалиста развивают этот стиль на территории страны в рамках официально признанной Всемирной штаб-квартиры айкидо организации АНО «Вакикай» во взаимодействии с физкультурно-спортивными федерациями всероссийского и регионального уровня.

На занятии разобрали нюансы базовой техники, обеспечивающие ее эффективность.